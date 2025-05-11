أعلنت أرامكو السعودية اليوم النتائج المالية للربع الأول من عام 2025، الذي عكس أداءً مالياً قوياً يسلّط الضوء على الموثوقية والكفاءة والأعمال منخفضة التكلفة.

وأوضحت أرامكو السعودية أن صافي الدخل بلغ 97.5 مليار ريال، فيما بلغ 102.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، وأن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 118.9 مليار ريال، فيما بلغت 126 ملياراً في الربع الأول من العام 2024.

وأشارت إلى أن التدفقات النقدية الحرة بلغت 71.8 مليار ريال، وبلغت 85.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي 2024، وأن نسبة المديونية 5.3% كما في 31 مارس 2025، وذلك مقارنة مع نهاية عام 2024، الذي بلغت فيه 4.5%.

ونوهت أن مجلس الإدارة أعلن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2025 بقيمة 79.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي، وأرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال، التي سيتم دفعها في الربع الثاني، مضيفة أن نفقات رأسمالية بقيمة 47.1 مليار ريال في الربع الأول لدعم النمو الإستراتيجي على المدى البعيد.

وأفادت أرامكو السعودية بأن إعلان وزارة الطاقة عن اكتشافات جديدة للنفط والغاز يعكس الميزة المستدامة في الاستكشاف، إضافة إلى اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 25% في شركة «يوني أويل بتروليوم» الفلبينية لدعم النمو الإستراتيجي لسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، واكتمال الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية بهدف الاستفادة من الفرص الناشئة للطاقة منخفضة الكربون، وإطلاق محطة تجريبية للاستخلاص المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء يمهّد الطريق لمزيد من التوسع في التقنيات المبتكرة للخفض من الانبعاثات.

من جانبه قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: «تأثرت أسواق الطاقة العالمية في الربع الأول من عام 2025 بعوامل مرتبطة بتغيّرات في مجال التجارة العالمية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثر على أسعار النفط، ورغم ذلك أظهر الأداء المالي القوي لأرامكو السعودية المزايا التي تتمتع بها الشركة من حيث حجمها الفريد وموثوقيتها، والتكاليف المنخفضة لأعمالها، وتركيزها على الكفاءة والتقنيات المتقدمة».

وأضاف: «مثل هذه الفترات تسلّط الضوء على أهمية المرونة والانضباط في التخطيط والتنفيذ الرأسمالي، واستمرار إستراتيجيتنا التي تتسم بنظرة بعيدة المدى، وخلال الأوقات التي تشهد تقلبات يظهر تميّز أرامكو السعودية من خلال قوة أدائها المالي، وكذلك توزيع أرباحها الأساسية المستدامة والمتزايدة».

وزاد: «جميع أشكال الطاقة مهمة ولها دور يُسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مؤكدا على مواصلة تنفيذ إستراتيجية النمو في قطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، والتطوير في مشاريع الطاقة الجديدة، والعمل بشكل كبير على خفض الانبعاثات، مما يعبّر عن حجم طموح أرامكو السعودية فيما تم الإعلان عنه خلال هذا العام 2025 مثل: التقدم في سير العمل لزيادة إنتاج الغاز، والتوسع العالمي في أعمال البيع بالتجزئة، وتطوير إستراتيجيتنا البتروكيميائية، والتقدم في تطوير أعمال الهيدروجين الأزرق، ومواصلة الابتكار في استخلاص الكربون».