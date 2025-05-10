أكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري، أن مبادرة «طموح ممكن» تأتي ضمن جهود الغرفة في دعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال بمنطقة جازان، وفتح آفاق جديدة في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها قطاع غيار السيارات، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً وإقبالاً متزايداً من المستثمرين المحليين.

وأوضح الدكتور الجوهري أن المبادرة تنفذ بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وهما شريكان إستراتيجيان في تمكين الشباب السعودي، إذ يُسهمان من خلال برامج التمويل، التدريب، والتوظيف في تعزيز استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الامتيازات التجارية في المنطقة.

وأضاف أن اللقاء المرتقب ضمن مبادرة «طموح ممكن»، والمقرر إقامته يوم الإثنين 12 مايو 2025 في مسرح غرفة جازان، يعد فرصة نوعية لتعريف رواد الأعمال بفرص الامتياز التجاري مع شركة AMC، إلى جانب الاطلاع على الحلول التمويلية، والدعم التشغيلي، والتوظيفي، الذي توفره الجهات المشاركة، ما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي بالمنطقة.

واختتم الجوهري تصريحه قائلاً: «نحن في غرفة جازان نؤمن بأن ريادة الأعمال هي أحد مفاتيح التنمية المستدامة، ومبادرة طموح ممكن تجسّد هذا التوجه من خلال توفير الممكنات والدعم تحت سقف واحد، بما يفتح المجال أمام شباب وفتيات جازان لبناء مستقبلهم المهني بثقة وكفاءة».