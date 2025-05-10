سجلت مشاريع النقل العام بالحافلات داخل المدن أداءً قياسياً خلال الربع الأول من عام 2025، بإجمالي تجاوز 23 مليون راكب في 15 مدينة بالمملكة، وذلك وفقاً لما أظهرته مؤشرات الهيئة العامة للنقل الإحصائية الربعية لخدمات النقل، محققةً نمواً بنسبة 34% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، ما يعكس تنامي الإقبال على خدمات النقل العام بصفته خياراً موثوقاً يسهم في تسهيل التنقل، وتعزيز جودة الحياة اليومية في المدن.وفي العاصمة الرياض، تجاوز عدد الركاب 15 مليون راكب، فيما شهدت مكة المكرمة تنقل أكثر من 4 ملايين راكب، وسجلت المدينة المنورة أكثر من 1.3 مليون راكب، في ظل تزامن موسم رمضان مع الربع الأول وتوسع الخدمة تدريجياً.وفي محافظة جدة، بلغ عدد الركاب أكثر من 1.1 مليون راكب، بينما سجلت المنطقة الشرقية (حاضرة الدمام ومحافظة القطيف) أكثر من 748 ألف راكب، ما يعكس استمرار نمو الخدمة في واحدة من أكبر المناطق الحضرية في المملكة.كما سجلت القصيم أكثر من 193 ألف راكب، والطائف أكثر من 161 ألف راكب، في حين بلغ عدد الركاب في حاضرة جازان أكثر من 104 آلاف راكب، وهي أرقام تعكس الوتيرة التصاعدية التي يشهدها أداء هذه المشاريع منذ تدشينها.وتأتي هذه النتائج امتداداً لجهود الهيئة العامة للنقل، بالشراكة مع الجهات المعنية، في تطوير خدمات النقل بالحافلات داخل المدن، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الأحياء والمواقع الحيوية؛ دعماً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزاً لجاذبية النقل العام ضمن مشهد حضري أكثر تكاملاً واستدامة.