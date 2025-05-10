يواصل مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان في نسخته الحادية والعشرين فعالياته بمحافظة صبيا، مسجلاً في يومه الثالث إقبالاً كبيراً من الزوار والمتسوقين من داخل المنطقة وخارجها.

ويشهد المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، حضوراً لافتاً من الأفراد والعائلات الذين توافدوا للاستمتاع بما يعرضه المزارعون من أصناف متنوعة وجودة عالية من المانجو التي تشتهر بها المنطقة، بالإضافة إلى العديد من الفواكه الاستوائية الأخرى.

وقد أتاحت الفعاليات المصاحبة والمنصات المتخصصة للجهات الحكومية المشاركة، الفرصة للزوار والمزارعين للاطلاع على آخر التطورات في مجال الزراعة والخدمات المقدمة لدعم هذا القطاع الحيوي، مما يعزز من مكانة المهرجان كملتقى اقتصادي وزراعي مهم.

ويأتي الإقبال الكثيف ليؤكد على أهمية المهرجان كمنصة تسويقية رئيسية لمنتجات المزارعين، وفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، فضلاً عن دوره في تنشيط الحركة السياحية والتجارية في محافظة صبيا ومنطقة جازان بشكل عام، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الزراعية والاقتصادية في المملكة.