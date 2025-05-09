زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم عدداً من المنشآت الصناعية والعلمية الدنماركية، شملت جولة على المرافق الصناعية لشركة «Novo Nordisk» للصناعات الدوائية بمدينة هيليرود، ومنتزه العلوم التابع للجامعة التقنية في الدنمارك (DTU)، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى مملكة الدنمارك؛ بهدف تعزيز التعاون الصناعي، وبحث فرص تنمية الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات ونقل التقنية، وتمكين البحث والابتكار الصناعي.

واطلع خلال زيارته لمنشآت شركة «Novo Nordisk» الدنماركية الرائدة عالمياً في مجال رعاية مرضى السكري على تقنيات الإنتاج المتقدم في صناعة الإنسولين والأدوية الحيوية، مؤكداً أهمية الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة من خلال شركة «لايفيرا»، وتشمل هذه الشراكة توطين تصنيع أدويةGLP-1 الحديثة والإنسولين داخل المملكة؛ بهدف تلبية الطلب المحلي وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتصنيع والبحث العلمي في مجال الأدوية.

وخلال جولته في منتزه العلوم التابع للجامعة التقنية في الدنمارك (DTU)، اطّلع الخريّف على وحدات تطوير الأبحاث والابتكارات وأبرز المشاريع البحثية الصناعية، والحلول الرائدة؛ لتمكين البحث والابتكار في القطاع الصناعي بما يعزّز نموه واستدامته، ويعد منتزه العلوم أكبر تجمع للتكنولوجيا والابتكار الصناعي في الدنمارك، ويوفر بيئة تنافسية لتحفيز الأبحاث العلمية والابتكارات وحلول التقنيات الحديثة.

ورافق وزير الصناعة والثروة المعدنية في زياراته إلى تلك المنشآت مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري.

وتعكس هذه الزيارات التزام المملكة بتعزيز الشراكات الدولية الإستراتيجية، وتبادل الخبرات ونقل التقنية والمعرفة، بما يدعم توطين الصناعات الواعدة في المملكة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني.