نظّمت أكاديمية نستله مساء يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 في جدة فعالية استثنائية جمعت خريجيها من مختلف المسارات المهنية المتمثلة في برامج سلسلة الإمداد، المبيعات، والتغذية، إلى جانب موظفي شركة نستله وشركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في أمسية متميزة تجاوز عدد حضورها 200 ضيف من المسؤولين والتنفيذيين والمهتمين بتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية.

أقيم هذا اللقاء احتفاءً بإنجازات عام 2023 و2024 وبداية 2025، واستعراضًا للتوجهات المستقبلية وخارطة الطريق لما تبقى من عام 2025 وما بعده، ضمن حرص الأكاديمية على ترسيخ جسور التواصل بين خريجيها وتعزيز بيئة تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية تساهم في تطوير سوق العمل السعودي ودعم مسيرته نحو التميز. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار التزام أكاديمية نستله برسالتها الهادفة إلى تمكين الشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في التنمية الوطنية ورفع كفاءة رأس المال البشري من خلال التدريب المتخصص، والتمكين المهني، والتوجيه العملي. وقد حظي اللقاء بحضور واسع من الشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة الذين ساهموا في نجاح البرنامج من خلال دعمهم وتوفير الطاقم التعليمي من جهتهم ليكونوا فاعلًا من البرنامج، حيث تم توجيه عبارات الشكر والتكريم على جهودهم في دعم أهداف البرنامج والمستفيدين منه، ومن أبرزهم ممثلو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، المركز الوطني للتنمية الصناعية وسلاسل الإمداد وشركة إعادة للخدمات البيئية. كما حضر في الأمسية عدد من القيادات التنفيذية لكبرى الشركات وتجار التجزئة المساهمين توفير فرص وظيفية لخريجي الأكاديمية والذين دعموا ووفروا فرصة للزيارات الميدانية للطلاب مثل: شركة تمر، شركة الدانوب، شركة لولو، شركة بنده، وشركة نينجا، وأسهمت تلك الزيارات في إتاحة تجارب ميدانية واقعية للطلاب مكّنتهم من التعرف عن قرب على بيئة العمل وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي. وفي كلمته خلال الأمسية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نستله» العربية السعودية، روبير الحلو: «مبادرة أكاديمية نستله تركز على تمكين الشباب، وتطويرهم، وخلق فرص العمل، ونحن فخورون بوجود جميع هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية لتحقيق مهمتنا المشتركة والمتمثلة في التوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030». وتعمل أكاديمية نستله من خلال هذه المبادرات على بناء مجتمع مهني حيوي يضم الخريجين والداعمين من مختلف القطاعات مع فتح المجال لتوسيع الشراكات المستقبلية واستقبال الأفكار الابتكارية التي تعزز من أثر الحملة المجتمعي والوطني. ويُجسد هذا اللقاء امتدادًا لجهود الأكاديمية في الاستثمار في العنصر البشري، وبناء جيل مؤهل من القادة الشباب القادرين على قيادة مستقبل المملكة بثقة ومهارة، بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.