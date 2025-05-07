عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة شركات صناعية وتعدينية كبرى خلال زيارته الرسمية الحالية للجمهورية الفرنسية، ناقشت الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعَي الصناعة والتعدين، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.

وركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، واستكشاف الفرص المتبادلة في التعدين وصناعة الطيران، وتصنيع الأغذية وتعبئتها وتغليفها، واستعرضت مزايا بيئة الاستثمار في المملكة، والممكّنات المقدمة للمستثمرين.

وتضمَّنت الشركات التي التقى الوزير الخريّف قادتها شركة «Orano Mining»، ومجموعة «Bel» وشركة «Sidel»، وشركة «Safran».

وشهد الخريف توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة «Sidel» الرائدة عالمياً في مجال تصنيع حلول التعبئة والتغليف لإنشاء مركز خدمات إقليمي للشركة في المملكة، إضافة إلى مركز متخصص لبناء القدرات البشرية الصناعية.

وتأتي تلك الاجتماعات في إطار الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية الفرنسية؛ بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية خصوصاً في قطاعَي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.