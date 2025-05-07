أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في الثاني من مايو الحالي.وقالت الإدارة: «مخزونات الخام تراجعت بواقع مليونَي برميل إلى 438.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاضها 833 ألف برميل».وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 740 ألف برميل.وانخفض استهلاك مصافي النفط الخام بمقدار سبعة آلاف برميل يومياً، بينما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 0.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 225.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 106.7 مليون، مقارنة بتوقعات بتراجعها 1.3 مليون برميل.وأشارت إدارة معلومات الطاقة، إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 673 ألف برميل يومياً.