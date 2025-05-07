أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا - IATA» دراسة تسلط الضوء على الأثر الاقتصادي الواسع لقطاع الطيران في السعودية، وذلك بمناسبة يوم الطيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأوضحت الدراسة أن قطاع الطيران، بما يشمل السياحة المرتبطة به، يُشكّل ركيزة أساسية في دعم اقتصاد المملكة، من خلال خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.وكشفت بيانات عام 2023 أن مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد السعودي بلغت نحو 90,6 مليار دولار، ما يعادل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.كما وفر القطاع ما يقارب 1,4 ليون فرصة عمل، من بينها 62 ألف وظيفة مباشرة في شركات الطيران.وفي جانب الشحن الجوي، تم نقل نحو 714 ألف طن من البضائع خلال 2023، ما يعكس دور القطاع في دعم التجارة وسلاسل الإمداد.وأشارت الدراسة إلى أن قطاع السياحة المدعوم بالطيران يسهم بمبلغ 52,9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويوفر 1,1 مليون وظيفة. كما يقدر أن السياح الدوليين إلى السعودية يسهمون سنويًّا بمبلغ 60,6 مليار دولار من خلال شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية.وبحسب الدراسة، يسهم النقل الجوي في تسهيل تدفق السلع والاستثمارات، وتحفيز التجارة والابتكار، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية على الصعيدَيْن المحلي والعالمي.. كما يلعب دوراً حيويّاً في تطوير سلاسل الإمداد، ونمو التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تقديم الدعم الحيوي في حالات الأزمات.