بحث رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي خلال لقائه اليوم بالعاصمة المجرية بودابست، مع نائب وزير الاقتصاد المجري ريتشارد سابادوش، فرص التعاون بمجالات ريادة الأعمال وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونقل وتوطين التكنولوجيا، بحضور سفير المملكة بالمجر ماجد العبدان وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المجري.والتقى وفد الأعمال السعودي نائبة وزير الخارجية المجري للعلاقات الثنائية إليس بوغلاركا، ومسؤولي وكالة الاستثمار، ونوقشت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي المجري ليكون منصة لتيسير التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص، فضلًا عن عرض الفرص الاستثمارية، واستعراض جهود المملكة في استضافة الفعاليات الدولية ودورها المحوري إقليميًّا ودوليًّا.وشهد اليوم الثاني لزيارة وفد الاتحاد عقد منتدى الأعمال السعودي المجري بمشاركة 130 شركة، بحضور الأمين العام للاتحاد وليد العرينان ورئيس مجلس الأعمال المشترك المهندس مروان المقبل، الذي سلط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة بقطاعات الطاقة والمياه والزراعة والسياحة والتقنية ومبادرات الجهات الحكومية الداعمة بالبلدين، المنتدى شهد توقيع اتفاقيتين تجاريتين بين شركة GCC Capital Partners و SEYU Solutions Ltd لفتح الأسواق الخليجية أمام التقنيات والحلول المبتكرة، وشركةNabtati Food & agr. Co و Silvanus Forestry Ltd للمشاركة بفرص التشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء.يذكر أن زيارة وفد الاتحاد -التي تستمر حتى غد الخميس- تهدف للترويج للفرص الاستثمارية في المملكة والمجر، ودعم الصادرات السعودية غير النفطية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية عبر بوابة المجر، في إطار سلسلة زيارات الاتحاد الدولية، التي شملت حتى الآن 14 دولة، لفتح أسواق جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ودول العالم.