قالت وكالة «إس آند بي -S&P»، في تقريرها الأخير، أن السوق المالية السعودية «تداول» تعد منصة استراتيجية لجذب رؤوس الأموال الداعمة للاستثمارات المرتبطة برؤية السعودية 2030.وأشارت الوكالة إلى نمو القيمة السوقية في تداول السعودية بنسبة 463%، خلال الأعوام العشرة الماضية إلى 2.7 تريليون دولار في نهاية عام 2024.وتوقعت الوكالة، أن تُسهم المبادرات المستمرة في السعودية، بما فيها قوانين الاستثمار والتقاعد في تحسين السيولة في السوق وزيادة ملكية الأجانب.وأضافت S&P، أن «تداول» باتت تُصنّف واحدةً من أكبر أسواق الأسهم بين الأسواق الناشئة من حيث القيمة السوقية، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك فهي ما زالت تتمتع بمجال واسع للنمو مقارنةً ببعض الأسواق العالمية الكبرى.وترى «ستاندرد آند بورز»، أن السوق تلعب دوراً أكبر في دعم تنفيذ مشروعات «رؤية 2030»، التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة لا يمكن جمعها من خلال الاقتراض فحسب، ومن شأن تطور سوق الأسهم أن يتيح للشركات والمؤسسات المالية توجيه المزيد من الأموال للاستثمار مع التحكم في مستويات المديونية في الوقت نفسه.كما تستفيد السيولة في السوق على المدى البعيد من إصلاحات البنية التحتية والمبادرات التنظيمية التي اتخذتها المملكة، مثل فتح السوق أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية، والاستثمار في البنية التحتية، وطرح منصات ومنتجات جديدة، وتشديد إجراءات الإفصاح والحوكمة.وتتوقع الوكالة نمو أنشطة التداول في السوق، مع التقدم في تنفيذ مشروعات الرؤية ودخول المستثمرين الأجانب، مما يعزز السيولة ويسمح للمساهمين بتحقيق الأرباح من حيازاتهم، مشيرة إلى أن تنوع القطاعات يخلق فرصاً للاستثمار في الاقتصاد المحلي ويدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد.