أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا 35.34 نقطة ليقفل عند مستوى 11398.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات النهدي، والكيميائية، وأنابيب السعودية، ومسك، والدواء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات لجام للرياضة، وزين السعودية، والوطنية، وشاكر، ومجموعة صافولا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.26% و10%.وكانت أسهم شركات زين السعودية، وأمريكانا، والباحة، والكيميائية، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وزين السعودية، ومعادن، وأرامكو السعودية، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 175.08 نقطة ليقفل عند مستوى 27777.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.4 مليون سهم.