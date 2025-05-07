ارتفعت قيمة بيتكوين بالتزامن مع ارتفاع الأسهم الآسيوية وارتفاع الدولار، بعد أنباء عن عزم الولايات المتحدة والصين إجراء محادثات تجارية.وتجاوزت قيمة أكبر الأصول الرقمية 97500 دولار بزيادة 3.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما ارتفعت قيمة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنحو 4.2%، قبل أن تقلص المكاسب إلى 2.61%.وجاء هذا الارتفاع عقب أنباء عن اجتماع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير مع الحكومة الصينية هذا الأسبوع في سويسرا، ما عزز الآمال في توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق قد يخفف التوترات التجارية.وازداد الطلب على المكاسب في سوق الخيارات، مع تركيز النشاط على خيارات الشراء بسعر تنفيذ يبلغ 100,000 دولار أمريكي، وفقاً لبيانات جمعتها ديريبت، أكبر بورصة لمشتقات العملات المشفرة.في هذه الأثناء، ارتفعت الأسهم العالمية، وتراجع الذهب، وارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، مع ارتفاع شهية المخاطرة عالمياً.وبلغ سعر البيتكوين مستوى قياسياً عند 109,241 دولاراً في يناير، مدفوعاً بموجة من التفاؤل بشأن أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الداعمة للعملات المشفرة، بعد أن كان متشككاً في هذا المجال، تحول تامب ليصبح مؤيداً متحمساً لقطاع الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، وضغط من أجل تشريعات داعمة في بداية رئاسته، لكن برنامجه الشامل للتعريفات الجمركية وما تلاه من اضطرابات في السوق قد أثرا سلباً على أسعار العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة.وتم تداول البيتكوين عند 96,982 دولاراً، والإيثريوم عند 1,833 دولاراً اعتباراً من الساعة 12:07 ظهراً في لندن.