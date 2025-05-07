أعلن اتحاد الغرف السعودية بعد موافقة هيئة التجارة الخارجية تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الهولندي في دورته التأسيسية (1446 - 1450)، وانتخاب الدكتور عبدالرحمن أحمد المفرح رئيسًا للمجلس، وكل من المهندس خالد عبدالمحسن الثميري، والمهندس وليد أمين إبراهيم سمان نائبين للرئيس.وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهولندي عبدالرحمن المفرح، أن تشكيل المجلس يمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة وهولندا؛ لتمكين قطاعيّ الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما.وبين أن المجلس عقد اجتماعه الأول لمناقشة وضع مستهدفات خاصة، وخطة عمل إستراتيجية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتوفير بيئة استثمارية مواتية لرفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعيّ الأعمال في الدولتين، بما يسهم في تعزيز دوره في دعم علاقات التعاون الاقتصادي.وأكد المفرح أن خطة العمل ستركز على القطاعات المستهدفة في البلدين وخصوصا في رؤية المملكة 2030، والتعريف بالفرص الاستثمارية والأسواق بالمملكة وهولندا، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتمكين الشركات الهولندية من الدخول للسوق السعودي الذي يعد ضمن أكبر الأسواق بالمنطقة.يذكر أن اتحاد الغرف السعودية ونظيره مجلس أعمال هولندا وقعا في أبريل 2024 اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي - هولندي، لتنطلق أعماله رسميًا اليوم باعتباره منصة مهمة لأصحاب الأعمال من البلدين.