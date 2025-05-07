أعلنت شركة «مينا الصحية» افتتاح «مركز مينا للصحة المهنية بحي الربيع» في العاصمة الرياض، كأول مركز من نوعه يقدّم خدمات رعاية صحية متخصصة في تقديم الرعاية الصحية للموظفين وسلامتهم، مما يسهم في تحسين بيئة العمل ومخرجاته. ويأتي الافتتاح بالتزامن مع توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإستراتيجية التي تعزز من مكانة المركز ودوره المحوري داخل منظومة الصحة الوطنية رائد في مجال الصحة المهنية.

يقدم المركز باقة شاملة من الخدمات، تشمل الفحوصات الطبية للموظفين، والفحوصات الدورية، والتقييمات المهنية للقطاعات عالية الخطورة مثل الطيران والقطاع البحري، إضافة إلى خدمات التأهيل وتقييم الإعاقات، في إطار سعيه إلى ترسيخ ثقافة الوقاية الطبية، وضمان الالتزام بالأنظمة، ورفع معايير الصحة المهنية في المملكة.

وفي السياق نفسه، وقعت «مينا الصحية» اتفاقية تعاون لتأسيس عيادات للصحة المهنية داخل مقار الشركات، مما يتيح للموظفين الوصول إلى الرعاية الصحية مباشرة في مواقع العمل. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإجراء فحوصات اللياقة الطبية للموظفين الجدد والحاليين، بهدف رفع جاهزية القوى العاملة وتقليل المخاطر المهنية المحتملة.

مركز تميز وطني

في خطوة لافتة، أشاد المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بمركز مينا للصحة المهنية كمركز تميز، تقديرًا لدوره الريادي في تقديم خدمات الصحة المهنية والوقائية وفق أعلى المعايير، ومساهمته في بناء بيئات عمل آمنة ومستدامة. وشهد المؤتمر توقيع شراكة أكاديمية بين «أكاديمية مينا» والمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجال الصحة المهنية داخل المملكة.

رؤية واعدة ومعايير واضحة لتعزيز الصحة المهنية

من جانبه، أكد الدكتور سليمان الطويان، الرئيس التنفيذي لمينا الصحية، أن إطلاق أول مركز متخصص في الرياض يمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئات العمل وتعزيز جودة الحياة للموظفين، مشيرًا إلى أن المركز يمثل «معيارًا جديدًا للصحة المهنية في المملكة»، ويجسد التزام الشركة بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال الطويان: «نؤمن بآن الوقاية خير من العلاج وهذا ما نسعى إلى تقديمه من خلال مراكزنا الطبية من خلال الخدمات الوقائية والفحص المبكر، وخدمات الرعاية المنزلية، والتطبيب عن بعد، والآن من خلال خدمات الصحة المهنية».