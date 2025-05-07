حقّق برميل النفط أمس (الثلاثاء)، مكاسب بحدود 1.5 دولار، رغم قرار مجموعة «أوبك بلس» القاضي بزيادة إنتاج دولها من النفط الخام، وهو ما أدّى بشكل أولي إلى انخفاض أسعار النفط.وقال الكرملين أمس (الثلاثاء): «سعر النفط مهم وأمر حاسم بالنسبة إلى روسيا، إلا أن مصالحنا الوطنية تأتي أولا».وشدد خبراء موقع «أويل برايس» على تأكيد السعودية بأن الألم قصير المدى يمكن أن يحقق مكسباً على المدى الطويل، كما أن القيادة السعودية الذكية تدرك أن تدني الأسعار النفطية سيجعلها قادرة على استعادة حصتها.وكانت أسعار نفط «خام برنت» تتداول في بورصة لندن أمس (الثلاثاء)، بسعر 61.80 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.57 دولار تعادل 3%، وكسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.66 دولار للبرميل، محققاً مكسباً قدره 1.53 دولار.