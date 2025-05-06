التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي بالعاصمة المجرية اليوم، نائب رئيس البرلمان المجري ستيفان جاكاب، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر ماجد العبدان، والأمين العام للاتحاد وليد العرينان وعدد من المستثمرين السعوديين.واستعرض اللقاء التطورات التي تشهدها البيئة الاقتصادية في المملكة والمجر، وفرص ومزايا الاستثمار في البلدين وخصوصاً في القطاعات الحيوية والواعدة ضمن رؤية 2030.وكان وفد اتحاد الغرف الذي يضم 35 مستثمراً وممثلي عدة جهات حكومية، قد استهل زيارته إلى المجر، اليوم، بعقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المجري برئاسة رئيس المجلس المهندس مروان المقبل.وشهد الاجتماع مناقشة خطط المجلس المستقبلية ومبادراته لتعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين المملكة والمجر.وفي السياق ذاته التقى وفد الأعمال السعودي قيادات غرفة التجارة والصناعة المجرية؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة تبادل الوفود التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية بالبلدين من خلال الأنشطة والفعاليات المشتركة.يذكر أن زيارة وفد الاتحاد -التي تستمر حتى الثامن من مايو الجاري- تهدف للترويج للفرص الاستثمارية في المملكة والمجر، ودعم الصادرات السعودية غير النفطية للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية عبر بوابة المجر، في إطار سلسلة زيارات الاتحاد الدولية التي شملت حتى الآن 14 دولة، لفتح أسواق جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ودول العالم.