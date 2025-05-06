شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم، في افتتاح مشروع مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، الذي يموّله الصندوق عبر منحة مقدّمة من المملكة العربية السعودية بقيمة تتجاوز (47) مليون دولار، بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الأشغال البحريني المهندس إبراهيم الحواج، ووزيرة الصحة البحرينية الدكتورة جليلة بنت جواد حسن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري، بالإضافة إلى مسؤولين من الجانبين.

ويهدف المشروع إلى الإسهام في توفير الخدمات الطبية المتخصصة للمرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية الإقامة لفترات طويلة، بطاقة استيعابية تتجاوز (100) سرير طبي، لتعزيز الخدمات وفق أحدث المواصفات العالمية في مجال الرعاية الصحية ذات الأثر الإيجابي، نحو تسهيل وصول المستفيدين إلى العلاج والحد من انتشار الأمراض المزمنة، إيماناً بأهمية دعم البنية التحتية للقطاع الصحي ودوره في التنمية وتعزيز جودة الحياة.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات التنموية الراسخة، والشراكة التاريخية الوثيقة الممتدة لأكثر من (48) عاماً بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين الشقيقة، وقدّم الصندوق منذ عام (1977م) التمويل لأكثر من (30) مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في مختلف القطاعات الحيوية، لتعزيز البنية التحتية نحو مستقبل مزدهر ومستدام في البحرين.