أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي تصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديه إلى ما يزيد على 7 مليارات دولار أمريكي، ويتمتع بتواجد مباشر في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم تعيين وسام حداد في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، الواقع مقرها في الرياض والمملوكة بالكامل لسيكو وذلك اعتباراً من 5 مايو 2025.

يمتلك وسام أكثر من عقدين من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسهم الخاصة، والاستثمار العقاري وتمويل الشركات. ويتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية عقب 11 عاماً من العمل الناجح كرئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة سيكو، حيث أسهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة سيكو كأفضل بنك استثماري في البحرين. وتحت قيادته، حقق القسم نمواً ملحوظاً في الإيرادات وحجم الصفقات، كما حصد عدة جوائز مرموقة من خلال تنفيذ عمليات الاكتتابات العامة الأولية، وإصدارات أدوات الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ والعروض الإستراتيجية، بالإضافة الى إطلاق صناديق استثمارية متعددة الأصول وهيكلة وإدارة صناديق العهدة الاستثمارية العقارية.

وبهذه المناسبة، قال وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: «يسرني تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، والعمل على تنفيذ إستراتيجيتنا في أن نكون من بين الشركات المفضلة المستقلة والمتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية. تشهد أسواق المال العامة والخاصة والخدمات المالية في السعودية نموا هائلا، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا نحو توسعة تواجدنا في المملكة، لنقدم مجموعة متكاملة من الخدمات من خلال فريق العمل المتخصص في الرياض الذي يحظى بدعم كبير من المجموعة في البحرين والإمارات».

هذا ويسر مجلس إدارة شركة سيكو المالية أن يرحب بوسام في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي، ويتطلّع إلى مساهمته الفعالة في قيادة المرحلة القادمة وتعزيز نمو الشركة.

يُذكر أن سيكو المالية شركة متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الكاملة، ويقع مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. توفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات والشركات. شركة سيكو المالية مرخصة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم 08096-37 ومن ضمن أنشطتها المرخصة إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة.