استقبل محافظ الطائف الأمير ‫سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس غرفة تجارة وصناعة الطائف غازي القثامي.واطلع محافظ الطائف خلال الاستقبال على الفرص الاستثمارية واقتصاد الطائف، الذي أعدته الغرفة والاستعدادات لإقامة المنتدى الاستثماري الأول بالمحافظة، مشيداً بما تقدمه الغرفة من خدمات تعزز الاستثمارات الاقتصادية في المحافظة.بدوره أكد رئيس الغرفة غازي القثامي أن الطائف تستعد لإقامة أكبر منتدى استثماري يعد الأول من نوعه في المحافظة، ويهدف إلى التعريف بالمقومات الاستثمارية وجلب المستثمرين.وأوضح أن المنتدى سيحتضن نحو 200 فرصة استثمارية في القطاعين الحكومي والخاص، لتكون بمثابة دليل للمستثمرين، وتضم جميع المشروعات الاستثمارية تفصيلًا لعدد السجلات التجارية لكل قطاع والاحتياج، والأسواق الكبيرة، إضافة إلى أهم المقومات الاستثمارية في الطائف ورحلات الطيران وغيرها الكثير؛ مما يجعل هذا الدليل الاستثماري مرجعًا لجميع المستثمرين.يذكر أن المنتدى يمثل نقطة تحول في الاقتصاد السعودي، حيث يجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال في مكان واحد. ويظهر المنتدى التزام المملكة بتعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية، ويتيح فرصة للمشاركين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة وبناء شراكات إستراتيجية. ويعكس المنتدى رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو مستقبل اقتصادي مزدهر.ويعد المنتدى فرصة فريدة للتعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة في المملكة وتعزيز التعاون بين الشركات والمستثمرين للتقدم دومًا.