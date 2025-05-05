تابعوا عكاظ على
Google News Account
-A +A
«عكاظ» (الرياض)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 11.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11422.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 263 مليون سهم، سجلت فيها أسهم (153) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (84) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المواساة، وسينومي وريتل، والإعادة السعودية، ومعادن، وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مسار، وسبكيم العالمية، وأنابيب السعودية، ومرافق، ونماء للكيماويات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.47%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وشمس، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، والمواساة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 129.67 نقطة ليقفل عند مستوى 28142.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

أخبار ذات صلة
 
200 فرصة استثمارية بمنتدى الطائف
200 فرصة استثمارية بمنتدى الطائف
السعودية وفرنسا.. فرص استثمارية بقطاعات إستراتيجية واعدة تتقدمها «الطيران والأغذية»
السعودية وفرنسا.. فرص استثمارية بقطاعات إستراتيجية واعدة تتقدمها «الطيران والأغذية»