يبدأ وفد من اتحاد الغرف السعودية غداً، زيارة إلى جمهورية المجر، يجري خلالها لقاءات ومباحثات عالية المستوى مع مسؤولين وشركات مجرية لعقد اتفاقيات وشراكات تجارية، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والمجر واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، أكثر من 35 من كبار المستثمرين السعوديين، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي - المجري برئاسة المهندس مروان المطلق، وممثلي عددٍ من الجهات الحكومية.وتهدف الزيارة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتبادلة بين المملكة والمجر، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات السعودية والمجرية، ودعم الصادرات السعودية غير النفطية للنفاذ للأسواق الأوروبية عبر بوابة المجر.ومن المقرر أن تتضمن أجندة زيارة الوفد السعودي، لقاء المسؤولين في البرلمان المجري وعددٍ من الوزراء المجريين، وقيادات غرفة التجارة والصناعة المجرية واجتماع مجلس الأعمال السعودي - المجري المشترك، وتقديم عروض من الجانبين حول الفرص الاستثمارية، فضلًا عن لقاءات ثنائية وزيارات لبعض الجهات والمشاريع.وتسلط هذه الفعاليات واللقاءات الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة والمجر وبيئة الأعمال وفرص الشراكة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالبلدين.ويتطلّع الجانبان إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والمجر في ظل تواضع حجم التبادل التجاري البالغ 2.1 مليار ريال عام 2024.يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت أخيراً 14 دولة جهوداً؛ لفتح أسواق وفرص جديدة، ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.