كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» الشهرية، أن إنفاق المستهلكين بالسعودية قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال مارس الماضي، ليبلغ 148 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 17% عن الشهر المماثل من 2024، ليسجل أعلى وتيرة ارتفاع منذ مايو 2021.ووفقاً لبيانات النشرة، جاء إنفاق المستهلكين القياسي خلال مارس الماضي تزامناً مع شهر رمضان وعيد الفطر، إضافة إلى موسم العمرة.وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال مارس 2025 بنسبة 10% لتصل إلى نحو 65.7 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.وبحسب البيانات، تمت المبيعات خلال مارس الماضي من خلال 892 مليون عملية، وعبر أكثر من مليوني جهاز.وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال مارس 2025 ارتفاعاً بنحو 8% لتصل إلى نحو 54.8 مليار ريال، مقارنة بسحوبات مارس 2024.وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 15 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 133.8 مليون عملية، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة 52.7 مليون بطاقة بنكية.وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات «مدى» إلى 27.5 مليار ريال خلال مارس 2025، وبنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتمت هذه المبيعات من خلال 147.6 مليون عملية.وتتضمن مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات «مدى» المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر بطاقات «فيزا» و«ماستركارد» وغيرهما من البطاقات الائتمانية.وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها. ويشمل إنفاق المستهلكين في السعودية مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى».