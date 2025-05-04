أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز البوق، أن أكثر من 10 ملايين مشترك مشمولون حالياً بتأمين إصابات العمل، ما يعكس التوسع في التغطية التأمينية، ويعزز من دور المؤسسة في حماية العاملين والارتقاء ببيئة العمل في المملكة.وأوضح أن المؤسسة أطلقت دليلاً وطنياً شاملاً للسلامة والصحة المهنية، يحتوي على أكثر من 4500 معيار ويغطي ستة قطاعات رئيسية وأكثر من 70 قطاعاً فرعياً، استناداً إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.وبين البوق في لقاء مع «العربية Business» أن الدليل يهدف إلى تعزيز السلامة المهنية في مقرات الأعمال، ورفع وعي أصحاب العمل بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة للعاملين. وبين أن المؤسسة تنفذ زيارات ميدانية دورية للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط في جميع المؤسسات والشركات.يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشارك في المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية 2025، الذي ينعقد في الرياض تحت شعار «مستقبل السلامة والصحة المهنية».ويركز المؤتمر على 6 محاور رئيسية، تهدف إلى استعراض وتبادل الخبرات المحلية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى الوعي في بيئات العمل، إضافة إلى إبراز الجهود الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030.ووفقاً لبيانات وزارة الموارد البشرية في السعودية فقد ارتفع عدد السعوديين العاملين في مهن السلامة والصحة المهنية إلى أكثر من 29 ألف عامل، بزيادة تجاوزت 130% مقارنةً بعام 2022.وارتفع معدل الامتثال لمعايير السلامة إلى 72% بنهاية 2024، في حين بلغت نسبة أتمتة إجراءات حماية بيئة العمل أكثر من 62%، مقارنةً بـ30% في عام 2020.