أعلن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية (GOSH)، إطلاق مشروع نوعي يحمل عنوان «السرد والسردية للسلامة والصحة المهنية»، في خطوة تعكس توجهاً وطنياً جديداً نحو تبسيط المفاهيم ورفع الوعي المجتمعي عبر حكاية مؤسسية موحدة وشاملة.ويهدف المشروع إلى بناء سرديات متخصصة تروي حكاية السلامة والصحة المهنية بلغة قريبة من المجتمع، تسهم في تعزيز التواصل المؤسسي وتحسين التجربة المعرفية للمستخدمين. كما يواكب المشروع التحول العالمي في استخدام السرد أداةً معرفيةً وتنظيميةً توحد المصطلحات، وتخلق لغة وطنية مرتبطة بأهم المصطلحات الدولية في هذا القطاع الحيوي.وأكد المجلس أن المشروع لا يقتصر على تحسين الاتصال المؤسسي فقط، بل يمتد ليشمل رفع وعي الجمهور- بمن فيهم غير المتخصصين- وتبسيط المفاهيم الفنية، إلى جانب ترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن بيئة السلامة والصحة المهنية في المملكة.ويُتوقع أن ينعكس المشروع على ثلاثة مسارات محورية: الأول: تحسين تجربة المستخدم من خلال محتوى سردي مبسّط وموحّد. والثاني: تعزيز الصورة الذهنية عن ممارسات السلامة والصحة المهنية على الصعيد المؤسسي والمجتمعي. والثالث: رفع الوعي المجتمعي بين مختلف شرائح الجمهور حول أهمية السلامة المهنية، بما يرسّخ ثقافة استباقية لحماية الأرواح وتعزيز بيئة العمل الآمنة.ويمثل المشروع أحد المخرجات الاستراتيجية للمجلس ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع جودة الحياة وسلامة الإنسان في مقدمة الأولويات الوطنية.