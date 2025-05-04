سجّلت المملكة إنجازاً جديداً في مجال الأمن، بتصدرها دول مجموعة الـ20 في مؤشر الأمان بنسبة بلغت 92.6%، وفق ما أعلنه التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز في سياق إستراتيجيات متكاملة هدفت إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الداخلي، عبر تفعيل برامج جودة الحياة التي انعكست إيجاباً على مستوى الخدمات الأمنية.وبحسب التقرير، فإن مؤشر الثقة في الخدمات الأمنية بلغ 99.85% خلال عام 2024، متجاوزاً بذلك المستهدف الموضوع لهذا العام، كما أظهر أن مؤشر معدل حالات القتل العمد لكل 100 ألف نسمة تجاوز مستهدفه بنسبة 119%، في دلالة واضحة على كفاءة المنظومة الأمنية السعودية وتقدمها النوعي.وفي تعليقٍ على هذا التقدم، قال الباحث في الاستراتيجية العميد الركن حسن الشهري: «تحقيق المملكة المركز الأول بين دول مجموعة الـ20 في مؤشرات الأمن لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة طبيعية، بفضل تحقيق شروط الأمن الوطني الشامل، بما ينسجم مع برامج رؤية السعودية 2030».وأضاف: «ما رسمته القيادة الرشيدة من معالم لبناء مجتمع آمن ومتوازن، لا مكان فيه للتطرف ولا للانحلال، كان له أثر مباشر في هذا الإنجاز. ويُضاف إلى ذلك طبيعة أبناء هذه البلاد المباركة، الفريدة في الولاء والانتماء، وإيمانهم بأنهم رجال الأمن الأوائل، مما رسخ الثقة في الأجهزة الأمنية ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وحوكمة أدائها، وتوظيف التقنية الحديثة، وتكثيف برامج التوعية».وأكد الشهري أن جودة الحياة تبدأ من الإنسان نفسه، وأن المواطن الذي يشعر بالأمن، ويبيت آمناً في سربه، معافى في بدنه، واجداً قوت يومه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حجر الزاوية في استقرار المجتمع.ونوه بقوله: «لا يمكن إغفال الجهود الكبيرة والمتراكمة للأجهزة المختصة، وخصوصية المجتمع السعودي المحب للتراحم والتعايش، ووعي الجهات الأمنية وسرعة استجابتها، وكلها عوامل جعلت من المملكة بحق وطن الأمن والأمان».