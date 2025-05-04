أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم (الأحد)، على تراجع بنسبة 1.2% ليغلق عند 11412 نقطة (- 132 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال، هي الأدنى منذ نحو شهر ونصف.وجاء تراجع السوق بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وقرار تحالف «أوبك+» زيادة إنتاج النفط خلال شهر يونيو القادم، بمقدار 411 ألف برميل.وأنهت أسهم أرامكو السعودية، وأكوا باور، والأهلي السعودي، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2%.وهبط سهم سابك، بنسبة 3% عند 59.60 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 1.21 مليار ريال في الربع الأول 2025.وتراجع سهم زهرة الواحة، بأكثر من 7% عند 27.70 ريال. في المقابل، تصدر سهم مسار، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 3% عند 25.95 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم.وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق سدكو كابيتال ريت، عند 6.98 ريال (- 2%)، مسجلا أدنى إغلاق منذ الإدراج، عقب نهاية أحقية توزيعات. وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، وأغلق سهم إس تي سي، عند 45.90 ريال (- 2%)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.