أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 5.13 مليار ريال خلال شهر فبراير 2025، منخفضة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 63% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 3.26 مليار ريال، منخفضة بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وجاءت عمان في المركز الثاني بنحو 896.1 مليون ريال خلال الفترة، ثم البحرين ثالثا ﺑ685.6 مليون ريال.وكانت بيانات الإحصاء قد أشارت في وقت سابق، إلى أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 6.32 مليار ريال خلال شهر يناير 2025، منخفضة بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 63% من إجمالي الواردات السعودية بقيمة 3.96 مليار ريال، منخفضة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وجاءت عمان في المركز الثاني بنحو 1.36 مليار ريال خلال الفترة، ثم البحرين ثالثاً ﺑ755.2 مليون ريال.وكان إجمالي حجم التبادلات التجارية بين المملكة ودول الجامعة العربية، بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد سجل نحو 87.768 مليار ريال خلال الربع الرابع 2024، وذلك بحسب مجموعات الدول، ليشكل هذا التبادل التجاري نحو 17.2% من إجمالي التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي كافة، البالغ نحو 510.974 مليار ريال سعودي؛ لتحقق بذلك نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ6.2%، وبقيمة زيادة تجاوزت 5 مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، التي كانت تبلغ نحو 82.679 مليار ريال.ووفقاً لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من 2024 الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي،30.461 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2024، مقارنةً بفائض محقق بنحو 22.185 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2023، مُسجلاً بذلك نمواً سنوياً بنسبة 37.3%، بقيمة تجاوزت 8.276 مليار ريال.