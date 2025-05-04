كشف مجلس الذهب العالمي في تقرير حديث له، أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية في السعودية ارتفعت إلى 4.4 طن في الربع الأول 2025، وبنسبة 16% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.وتشهد مشتريات السبائك والعملات الذهبية في السعودية ارتفاعا للربع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 2% على أساس ربعي.وكانت المشتريات السعودية من السبائك والعملات في عام 2024 قد سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2014، أي منذ 10 سنوات.ووفقا للتقرير، بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية في العالم 325.4 طن في الربع الأول 2025 بارتفاع نسبته 3% مقارنة بالربع الأول 2024، حيث بلغت آنذاك 317.3 طن.وكان تقرير لمجلس الذهب العالمي قد أظهر في وصت سابق أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية في السعودية ارتفعت إلى 15.4 طن في العام 2024، وبنسبة 9 % مقارنة بالعام 2023.ووفقا للتقرير، بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية في العالم 1186.3 طن في العام 2024 بانخفاض نسبته 0.2 % مقارنة بعام 2023، حيث بلغت آنذاك 1189.8 طن.وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول من حيث احتياطات الذهب حول العالم، عند 8133.5 طن بنهاية عام 2024 ما يمثل 75% من احتياطاتها الدولية.وأشار إلى أن السعودية تمتلك 323.1 طن من المعدن الأصفر، ما يمثل 6% من احتياطاتها، لتحتل المركز الثامن عشر عالميا والأول عربيا في احتياطي الذهب.يذكر أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية في السعودية تشهد ارتفاعا للعام الرابع على التوالي، وتعد هذه أكبر مشتريات سنوية للسعودية من السبائك والعملات منذ عام 2014، أي منذ 10 سنوات.