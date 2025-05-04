أعلنت «دار وإعمار» للاستثمار والتطوير العقاري، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «سرايا الشرق» بالشراكة مع NHC، باستثمار بلغ 750 مليون ريال في وجهة الواجهة بالدمام، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتلبية احتياجات العائلات السعودية والمساهمة في رفع نسبة تملك المساكن إلى 70% تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030. يمتد المشروع على مساحة تتجاوز 410 آلاف متر مربع ويضم 616 وحدة سكنية، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة مشاريع «سرايا»، التي تنفذها «دار وإعمار» والتي صممت لتوافق أعلى معايير الجودة في البناء، كما يقدم المشروع أربعة نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتلبية مختلف احتياجات الأسر السعودية وتطلعاتها.

يقع مشروع سرايا الشرق بالقرب من طريق الرياض الرئيسي، ويتمتع بموقع استراتيجي قريب من أهم المرافق مثل مطار الملك فهد الدولي، المستشفيات، المدارس، والجامعات. ويضم المشروع مراكز تجارية وطبية، ومساجد، ومسارات مخصصة للمشاة، مع تخصيص 28% من المساحة العامة للحدائق والمساحات الخضراء، مما يوفّر تجربة سكنية متكاملة تلبي احتياجات العائلات ضمن نطاق المشروع.

يتميز مشروع «سرايا الشرق» بتنوع الوحدات بمساحات رحبة تبدأ من 200 متر مربع وتصل حتى 360 متراً مربعاً. ويضم أربعة نماذج متنوعة، منها ثلاثة نماذج تضم أربع غرف نوم، ونموذج بخمس غرف نوم. كما يتمتع المشروع باعتماده للإضاءة الموفرة للطاقة، مع واجهات زجاجية تسمح بدخول الضوء الطبيعي، واختيار مواد عالية الجودة تعكس التفاصيل ودقة التنفيذ. وفي تعليقه بهذه المناسبة، أوضح المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في شركة دار وإعمار، الأستاذ عمرو فخري الفقي قائلاً: «يأتي مشروع «سرايا الشرق» امتداداً لنجاح مشاريعنا السابقة في المنطقة الشرقية بالتعاون مع NHC، مثل سرايا البحر وسرايا الغروب، مما يعكس الثقة العميقة التي يوليها العملاء وNHC لدار وإعمار. ويأتي هذا المشروع تأكيداً على التزامنا الطويل بتلبية احتياجات السوق العقارية على مدار ما يقارب عقدين من الزمن، عبر تقديم مشاريع مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، سواء من حيث الجودة أو التصميم أو المرافق المتكاملة».

ويتجاوز مشروع «سرايا الشرق» مفهوم الوحدات السكنية، ليكون مجتمعاً متكاملاً صمم كحاضنة للنمو والازدهار، مع حلول تمويل ذكية بالتعاون مع جهات تمويلية عدة لتسهيل امتلاك المواطنين للوحدات، حيث يستهدف المشروع شريحة واسعة من راغبي التملك، بأسعار تبدأ من 797 ألف ريال، مما يجعل عملية التملك أكثر مرونة وسلاسة.

تواصل دار وإعمار ريادتها في السوق العقارية منذ 2007 عبر تطوير آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، وتسهم الشركة من خلال مشاريعها المتنوعة في تعزيز جودة الحياة عبر تنفيذ مشاريع جامعة لمختلف احتياجات المواطنين والسكان، حيث تهدف المملكة إلى تقليص الفجوة في سوق الإسكان، وتعزيز النمو المستدام في القطاع.