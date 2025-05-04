في أجواء صيفية مفعمة بالنكهات، أطلقت فروع لولو هايبرماركت في مختلف أنحاء المملكة مهرجان «مانجو مانيا»، الحدث الأكبر من نوعه في عام 2025، والذي يسلّط الضوء على تنوع هذه الفاكهة الاستوائية المحبوبة.

وقد افتتح المهرجان رسمياً سعادة السيد فهد أحمد خان سوري، القنصل العام لجمهورية الهند في جدة، ويستمر حتى 10 مايو، مقدماً لزوّار لولو تجربة غنية تضم أكثر من 119 صنفاً من المانجو، تم استيرادها من أكثر من 12 دولة حول العالم.

119 نوعاً عالمياً من المانجو إلى عالم من النكهات

تتصدر المملكة العربية السعودية والهند قائمة الدول المشاركة في هذا الحدث، حيث توفر المملكة 24 صنفاً من المانجو من إنتاجها المحلي، بينما تساهم الهند بـ60 صنفاً. كما تشارك دول أخرى مثل فيتنام، ماليزيا، تايلند، إندونيسيا، اليمن، أوغندا، كينيا، كولومبيا وبيرو بأجود أنواع المانجو.

وفي تصريح له، قال القنصل العام: «هذا ليس مجرد مهرجان فواكه، بل هو منصة ثقافية. فالعلاقة التاريخية التي تربط الهند بالمانجو معروفة، ومن الرائع أن نراها تُعرض في المملكة عبر لولو، إلى جانب نكهات عالمية مميزة. إن مهرجان مانجو مانيا يُقدّم تجربة فريدة تمزج بين المذاق والإرث الثقافي».

ويتميّز المهرجان بعرض المانجو في أشكال متعددة، بدءاً من الفواكه الطازجة إلى تجارب الطهي الفريدة. حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأطباق مبتكرة في أقسام الأطعمة الساخنة والباردة، مثل كاري الدجاج بالمانجو، كاري السمك بالمانجو، صدور الدجاج المحشوة بالمانجو والعسل، إضافة إلى أطباق كلاسيكية مثل الـ«عامراس» مع «بوري»، مخللات المانجو، وعصائر المانجو النباتية مع بذور الكتان.

أما ركن الحلويات، فيُعدّ حلماً استوائياً بامتياز، حيث يضم حلوى البودينغ بالمانجو، تشيز كيك المانجو، موس المانجو، والعديد من الأصناف التي تُرضي كل الأذواق.

وفي هذا السياق، أعرب السيد شهيم محمد، مدير لولو هايبرماركت في السعودية، عن سعادته قائلاً: «يسعدنا أن نُعيد مهرجان مانجو مانيا، أحد أكثر فعالياتنا الموسمية شعبية. إنه ليس مجرد عرض للتنوع، بل احتفال بالصحة، والنكهة، والسعادة التي تقدمها هذه الفاكهة. كما نفخر بتسليط الضوء على إنتاج المملكة من المانجو، تأكيداً على دعمنا للزراعة المحلية».

لكل عشّاق المانجو، حان الوقت للدخول إلى «مملكة المانجو» والاستمتاع بموسم استثنائي لا يُنسى.