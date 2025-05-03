أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن انطلاق الجولة الادخارية الخامسة للعام 2025، ببدء فترة الاشتراك في إصدار شهر مايو لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد في السعودية، اعتبارا من غد (الأحد) الموافق 4 مايو 2025 من الساعة 10 صباحاً ويستمر حتى الساعة 3 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025.وتبلغ نسبة العائد 4.66%، ويكون يوم التخصيص 13 مايو، وستكون فترة الاسترداد من يوم 18 إلى 20 مايو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 مايو.ومنتج صح (صكوك حكومية)، عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وهو منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك صكاً واحداً بقيمة 1000 ريال، والحد الأعلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال.والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، والبنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).ويأتي منتج «صح» ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.