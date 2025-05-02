جدّدت المملكة واليابان التأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بينهما، وحرصهما على دفع التعاون الثنائي، قدماً بما يعزز مصالح البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس في الرياض، نظيره الياباني إيوايا تاكيشي، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات.

وفي الإطار ذاته، بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، مع الوزير الياباني فرص توسيع آفاق التعاون الخليجي - الياباني، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية، مشدداً على أهمية مواصلة العمل المشترك، لرفع حجم التبادل التجاري وتحقيق الطموحات المشتركة.

كما تناول اللقاء التحضيرات للجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، المقررة في طوكيو نهاية يونيو القادم، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة للفترة 2024-2028، التي تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والتعليم، والصحة والسياحة والتبادل الثقافي والتنسيق السياسي.

وأكد البديوي أن دول الخليج تولي أهمية خاصة للشراكة مع اليابان، لما يجمع الجانبين من علاقات متينة ورؤية مشتركة نحو تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.