أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1,25 مليار دولار أمريكي، وسيتم توجيه عائدات الطرح المقوّم بالدولار لأغراض الصندوق العامة.

وتجاوزت نسبة التغطية 6.5 أضعاف إجمالي الإصدار، في حين وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي.

ويبلغ أجل الصكوك في هذا الطرح 7 سنوات، وستدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ضمن برنامج الصكوك الدولية لصندوق الاستثمارات العامة.

وقال مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة أحمد الربيعان: «يعكس الطلب المرتفع من قبل المستثمرين الدوليين على طرح الصكوك الجديد، قوة التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، ودوره الأساسي كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة».

وأضاف: «يشكل الطرح استمراراً لاستراتيجية الصندوق التمويلية القوية والمتنوعة، التي تحظى بدعم كبير من المستثمرين الدوليين».