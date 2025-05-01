عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، اجتماعًا مع وزير الطاقة والتعدين البيروفي، خوخي كورنيجو، ووزير الخارجية البيروفي إلمر شيالر.

وناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والبيرو، خصوصا في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعرض الفرص المشتركة في مجال الاستكشاف التعديني، والمعادن الإستراتيجية.

وسلّط الاجتماع الضوء على الإستراتيجية الشاملة للتعدين، والفرص النوعية التي تتيحها في جميع مراحل التعدين، وأكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين والمعادن، لتطوير القطاع وضمان استدامته.

واستعرض أيضًا مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص الواعدة في قطاعاتها الفرعية، وفي مقدمتها صناعة الأغذية، والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية، الوزيرين البيروفيين للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي ينعقد في العاصمة الرياض يناير القادم، الذي يعد منصة مهمة تجمع قادة قطاع التعدين والمعادن في العالم، لمناقشة تحديات القطاع ومستقبله.