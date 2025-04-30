عُقدت في محافظة جدة الدورة الأولى للجنة الفنية السعودية ـ الجزائرية للنقل البحري والموانئ، واستمرت ثلاثة أيام، خلال الفترة 28 - 30 أبريل الجاري.ورأس الجانب السعودي وكيل النقل البحري في الهيئة العامة للنقل المهندس عصام بن محمد العماري، فيما مثّل الوفد الجزائري المدير العام للبحرية التجارية والموانئ هلال بن عودة.وناقشت اللجنة الفنية خلال أعمالها سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجالات النقل البحري والموانئ، مستعرضةً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في هذا القطاع، إضافةً إلى تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مجال النقل البحري.وزار الوفد الجزائري على هامش أعمال اللجنة فرع الهيئة العامة للنقل في مكة للتعرف على منصة «إبحار» المختصة بتقديم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية، التي تهدف إلى تحسين وتطوير تجربة المستفيد في تنفيذ جميع إجراءات دخولها وإبحارها وخروجها من المياه الإقليمية للمملكة، إضافةً إلى جولة ميدانية في ميناء جدة الإسلامي، اطلعوا خلالها على أنظمة الرقابة وتفتيش المرافق التابعة للميناء.وعقد الوفد الجزائري على هامش أعمال الدورة الأولى، اجتماعاً مع إدارة كلية الدراسات البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بُحثت خلالها سبل التعاون الأكاديمي بين الطرفين.