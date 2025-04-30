أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضاً 74.62 نقطة ليقفل عند مستوى 11671.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6,9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 298 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 201 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، واليمامة للحديد، وبروج للتأمين، والاستثمار ريت، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، ونايس ون، والإعادة السعودية، والعقارية، ومرافق الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.91%) و(4.42%).فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، وباتك، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ومعادن، والأهلي، و«STC»، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 54.20 نقطة ليقفل عند مستوى 28277.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونا سهم.