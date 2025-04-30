كشف تقرير حديث لهيئة السوق المالية، (اطلعت «عكاظ» عليه)، ارتفاع قيمة الأسهم المصدرة في سوق الأسهم الموازية «نمو» خلال 4 سنوات بأكثر من 33 ضعفا، لترتفع قيمتها بنهاية الربع الرابع 2024 إلى 58.86 مليار ريال، بعد أن كانت قيمتها في الأربع الأول 2020 نحو 1.73 مليار ريال فقط.وارتفع عدد الشركات المدرجة خلال 4 سنوات لتصل إلى 106 شركات بنهاية عام 2024، وكان عدد الشركات بنهاية الربع الأول من عام 2020 نحو 5 شركات فقط.وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت نموا ملحوظا، وأصبح متوسط قيمة التداولات اليومية 77.53 مليون ريال يوميا في الربع الرابع من 2024، أما في الربع الأول من 2020 فكان متوسط التداول اليومي الإجمالي لكافة الشركات 15.5 مليون ريال.وكان مؤشر سوق الأسهم الموازي «نمو» يتداول عند مستوى 5518 نقطة في الربع الأول، إلا أنه واصل طلوعه المتسلسل وتجاوز متسوى 30 ألف نقطة بنهاية الربع الرابع، ليصل عند مستوى 31,476 نقطة.وأغلق مؤشر سوق الأسهم «نمو» بنهاية تداولاته أمس (الأربعاء) عند مستوى 28,278 نقطة، منخفضا بنسبة 0.19%، متراجعا 54.2 نقطة فقط.وتطلب «تداول» من الشركات الراغبة الإدراج في سوق «نمو» ضرورة أن تكون القيمة السوقية للشركة 10 ملايين ريال كحد أدنى، وطرح 20% على الأقل من الأسهم لتكون مملوكة من قبل الجمهور، أو بإمكان الجهة المصدرة إدراج ما قيمته 30 مليون ريال سعودي كحد أدنى لقيمة الأسهم المدرجة أيهما أقل، ووجود نشاط تشغيلي رئيسي لمدة سنة على الأقل، وتعيين مستشار مالي إلزامي، مع تخيير المنشأة بتعيين مستشار قانوني، وضرورة وجود قوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة، ووجود قوائم مالية نصف سنوية، وحظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج، وأن لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً عند الإدراج.* شركات سوق الأسهم الموازية «نمو» بنهاية الربع الأول:- 106 شركات بنهاية الربع الأول.- 28,278 نقطة المؤشر.- 77.53 مليون ريال التداولات يوميا.- طلوع ربعي متسلسل في 4 سنوات.