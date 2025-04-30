عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى دولة الكويت، اجتماعين ثنائيين مع وزير التجارة والصناعة خليفة بن عبدالله العجيل، ووزير النفط طارق بن سليمان الرومي، ناقشا تعزيز الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون والتكامل الصناعي، مع تأكيد أهمية دعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يعزز النمو والتنوّع الاقتصادي في المملكة والكويت.

حضر الاجتماعين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي. ونوّه اجتماع الخريّف مع وزير التجارة والصناعة، بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة والكويت ومتانتها، وما تشكله من ركيزة مهمة تُبنى عليها الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، بما يحقق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، ويدعم التنوع الاقتصادي في المملكة والكويت. واستعرض اللقاء رحلة التحوّل الصناعي في المملكة التي رسمتها رؤية 2030، وتقودها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، عبر تبني أحدث تقنيات التصنيع، وتطوير وتوطين قطاعات صناعية واعدة، تعزّز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.

وفي اجتماع الوزير الخريف ووزير النفط الكويتي، أكد الاجتماع أهمية قطاع النفط بوصفه ركيزة أساسية للتنمية في البلدين، واستعرض الفرص النوعية المتاحة لتوسيع التعاون المشترك في قطاع صناعة البتروكيماويات، وناقش الاجتماع فرص تعزيز التبادل التجاري، ودفع عجلة الاستثمارات المشتركة نحو قطاعات جديدة وواعدة.

ويأتي اجتماعا وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الوزيرين الكويتيين، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي تستهدف تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ودعم التكامل الصناعي، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.