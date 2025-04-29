بحثت القنصل العام البريطاني سيسيل البليدي مع منسوبي غرفة تجارة وصناعة أبها مجالات التعاون في المجال الاقتصادي والسياحي، والفرص الاستثمارية في ضوء إستراتيجية تطوير منطقة عسير وسبل التعاون بين الشركات السعودية والبريطانية.جاء ذلك خلال زيارة «البليدي» لمقر غرفة أبها اليوم، في إطار جولتها بمنطقة عسير للاطلاع على الأنشطة السياحية والاقتصادية التي تحتضنها المنطقة والخطط المستقبلية لتعزيز مكانة المنطقة عالميًا في مجال استقطاب الاستثمارات السياحية.يُذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية في بريطانيا بلغت 40 مليار ريال حتى عام 2022، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية البريطانية المباشرة في المملكة 18 مليار ريال حتى عام 2023، ودشّنت أكثر من 60 شركة بريطانية مقرات إقليمية لها في المملكة، ويشارك نحو 30 ألف موظف بريطاني في قوى العمل السعودي.وتعد بريطانيا هي سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسادس أكبرها من حيث تعادل القدرة الشرائية، وتمتلك ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا من حيث القيمة الاسمية، والثاني بعد ألمانيا من حيث تعادل القوة الشرائية.ويصنف تعادل القدرة الشرائية من حيث نصيب الفرد في المرتبة 17 في العالم والمرتبة 20 اسمياً.وبريطانيا هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم المالي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وهي موطن للعديد من أكبر البنوك والشركات في العالم.