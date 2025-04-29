أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضًا 38.43 نقطة ليقفل عند مستوى 11746.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 333 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات العربية، والباحة، وسمو، وقو للاتصالات، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الاستثمار ريت، ومجموعة تداول، وكيان السعودية، ودار الأركان، والإنماء الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.88%) و(3.39%).فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وباتك، وشمس، ومسار، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات معادن، ومسار، والباحة، والإنماء، و«STC»، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 89.34 نقطة ليقفل عند مستوى (28331.37) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.