أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار قرارًا بتعيين خالد بن صالح الخطاف رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.

وحصل خالد الخطاف على درجة الماجستير في المالية والأعمال الدولية، ودرجة الماجستير في المالية والمحاسبة من جامعة كولورادو، بالإضافة إلى دبلوم عالي في الاقتصاد التطبيقي من الجامعة الأمريكية، واعتماد محاسب قانوني معتمد (CPA).

وشغل الخطاف العديد من المناصب التنفيذية العليا، ويملك خبرة قيادية في القطاعين العام والخاص، عمل خلالها في إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتنظيمية في البنك المركزي السعودي، ومجموعة البنك الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى عضويته في مجالس إدارة عدد من المؤسسات واللجان.