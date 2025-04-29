كشف رصد أجرته «عكاظ» أن الربع الأول من العام الحالي 2025 شهد دخول 112,312 منشأة إلى سوق العمل (بمتوسط دخول 1248 منشأة يوميا لسوق العمل)، منها 109,766 منشأة متناهية الصغر، و2442 منشأة صغيرة، و102 منشأة متوسطة، أما عدد المنشآت الكبيرة فلغ عددهما 2 فقط.وكانت منطقة الرياض الأعلى تدشينا في المنشآت الجديدة، بافتتاح أكثر من 44 ألف منشأة فيها (منها منشأة كبيرة تختص بأنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة)، ثم منطقة مكة المكرمة بدخول نحو 19 ألف منشأة، ثم منطقة الشرقية بدخول نحو 17 ألف منشأة فيها (منها منشأة كبير تختص في صناعة المنسوجات).وكان نظام السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدان قد دخلا حيز التنفيذ، في 2 ابريل الحالي، وشهد عدد من المتغيرات؛ منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.وأكدت وزارة التجارة أن مستجدات السجل التجاري الجديد تضمن عدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيداً سنوياً للبيانات التي قُيّدت في السجل، وأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة، الذي يبتدئ بالرقم 7، منوهاً إلى أن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاعها.