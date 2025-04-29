اختتمت اليوم، اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية - النيوزيلندية المشتركة، التي عقدت في أوكلاند النيوزيلندية، إذ رأس الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، فيما رأس الجانب النيوزيلندي وزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي تود ماكلاي، بمشاركة وحضور أعضاء الوفدين الرسميين في البلدين.ونوه الجانبان بتطور علاقات البلدين التجارية، وبما تحقق من إنجازات منذ الدورة الثامنة للجنة التي عُقدت في الرياض يومي 6 و7 مارس 2022م، وتناول مسار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ونستون بيترز إلى الرياض في شهر فبراير 2025م، بجانب مناقشة سبل تطوير التعاون التجاري ودعم الاستثمارات، وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية، والبيئة، والصناعة، والطاقة.واتفق الجانبان على تفعيل آليات العمل بما يحقق أهداف الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والثقافي بين المملكة ونيوزيلندا، وتسهيل وتحسين التجارة والعلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتبادل الخبرات، وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات التجارية، ورفع حجم التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، ورفع مستوى التواصل بين القطاعات الخاصة، وكذلك توسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.وقام وزير «البيئة» والوفد المرافق خلال الزيارة، بجولة شملت ميناء Harbour Cruise، ومصنع «فونتيرا» لمنتجات الألبان، ومزرعة Karaka للخيول، إضافة إلى جامعة أوكلاند لاستكشاف البحوث العلمية المتعلقة بالأغذية، والطاقة، والتقنية الحيوية، وتقنيات الدواء والفضاء، كما شملت الجولة منطقة Foodbowl الحاضنة لأعمال الشركات الغذائية، للاطلاع على آخر ابتكارات نيوزيلندا فيما يتعلق بالأمن الغذائي.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ونيوزيلندا بلغ 881 مليون دولار خلال العام 2023م، بنسبة نمو بلغت 25% منذ عام 2019م.