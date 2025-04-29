أكد خبيران متخصصان في الاقتصاد وشؤون الأسرة لـ«عكاظ» أن التبرع السخي من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ مليار ريال على نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن»؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر الأشد احتياجًا من مختلف مناطق المملكة خلال عام واحد فقط، يعكس تصميم ولي العهد على تحويل الدعم من مجرد مبادرات نظرية إلى نتائج ملموسة وسريعة، خصوصا مع الإلزام برفع تقارير دورية شهرية عن نسب الإنجاز.وأوضحا أنه حينما تضمن للأسر الأكثر احتياجا سكنا فإن ذلك يسهم في الاستقرار النفسي والاجتماعي؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على التعليم، والصحة، والإنتاجية.وبين الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية الدكتور وليد الغصاب، أن تبرع ولي العهد يعكس التزام القيادة بتوطين التنمية الاقتصادية.وقال:«توجيه ولي العهد بتنفيذ المشروعات عبر شركات سعودية يضخ سيولة مباشرة في السوق المحلية، وينعش قطاع المقاولات الوطني، ويدعم مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، بما يعزز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة».وقال:«التبرع يظهر أن تخصيص مليار ريال على مدى عام واحد يعني ضخ أكثر من 2.7 مليون ريال يوميًا لدعم بناء وتمليك الإسكان وهو ما يعادل 83 مليون ريال شهريًا يتم ضخها مباشرة في الاقتصاد المحلي وأكثر من 950 ألف ريال كل 12 ساعة تصب في سلاسل الإمداد وقطاع البناء، وهذا التوزيع الزمني المالي المكثف يعكس تصميم ولي العهد على تحويل الدعم من مجرد مبادرات نظرية إلى نتائج ملموسة وسريعة، خصوصا مع إلزام رفع تقارير دورية شهرية عن نسب الإنجاز».من جهته، أكد المختص في علم اجتماع الأسرة الأخصائي عبدالله البقعاوي أن تملك السكن يمثل أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي، خصوصا للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.وأضاف:«حينما يضمن للأسر الأكثر احتياجًا سكنًا مستقرًا خلال عام واحد فقط، فإننا نضع حجر الأساس لحياة أكثر استقرارًا نفسيًا واجتماعيًا، مما ينعكس إيجابًا على التعليم، والصحة، والإنتاجية، ويساهم في خفض إيجارات السكن بشكل مستدام».