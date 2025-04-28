عقدت وزارة السياحة لقاءً مع المستثمرين والمشغلين في القطاع السياحي في غرفة تجارة وصناعة الرياض، وناقش المشاركون فرص تطوير القطاع في العاصمة، وسبل تمكين مشغلي الأنشطة السياحية من الامتثال لنظام السياحة ولوائحه.وفي ضوء جهودها المتواصلة لتنظيم القطاع السياحي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح، استعرضت الوزارة الخدمات التي تقدمها وآلية الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، وفرص توسيع الاستثمارات السياحية، والدعم المقدم للمستثمرين عبر برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة، وهو ما من شأنه تسهيل رحلة المستثمر في الحصول على الترخيص.وأكدت الوزارة، خلال اللقاء، حرصها على تمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياحي، وتوطين المهن والوظائف فيه، وعرضت فرص التدريب المتاحة للكوادر الوطنية بالطائف.واستمعت الوزارة إلى مقترحات المستثمرين والمشغلين، وقدمت إجابات عن استفساراتهم، مؤكدة ضرورة التعاون لتذليل جميع العقبات وتوفير الدعم للمستثمرين من أجل النهوض بالقطاع السياحي.ويأتي لقاء السياحة في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، بحضور الإدارات المعنية؛ بهدف مناقشة جميع التحديات التي تواجه كل منطقة على حدة، والعمل على معالجتها، وتمكين المشغّلين والمستثمرين في القطاع كافة.