ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، 28.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11784.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 382 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات مسار، والبابطين، والإعادة السعودية، وكابلات الرياض، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نايس ون، وأسيج، وسلوشنز، وأسمنت العربية، ومشاركة ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و3.85%.فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وشمس، ومسار، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات مسار، واس تي سي، والباحة، والراجحي، ونايس ون هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضًا 149.32 نقطة ليقفل عند مستوى 28420.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.