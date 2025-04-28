افتتحت علامة HONOR الشركة العالمية الرائدة في نظام أجهزة الذكاء الاصطناعي، رسميًا أول متجر راقٍ لها في المملكة العربية السعودية في مول سولتير، مما يمثل خطوة مهمة في توسعها عبر المملكة. وقد جذب حفل الافتتاح مجموعة واسعة من الحضور، بما في ذلك ممثلي وسائل الإعلام، شركاء العلامة التجارية، المؤثرين في أسلوب الحياة والتكنولوجيا، عشاق التكنولوجيا، ومحبّي علامة HONOR، الذين كانوا حريصين على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث الاستثنائي.

يعد افتتاح أحدث متجر لعلامة HONOR علامة فارقة في نمو العلامة التجارية الاستراتيجي عبر المنطقة، وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية، كما يتماشى هذا التحرك مع رؤية HONOR لتوسيع نطاق وجودها وتعميق حضورها داخل المملكة.

في هذه المناسبة، صرح المدير العام لشركة HONOR للأجهزة في المملكة العربية السعودية السيد جيري، قائلاً: «بالنسبة لنا، يمثل متجر HONOR الراقي أكثر من مجرد خطوة نحو التوسع، بل هو فرصة للتواصل المباشر مع عملائنا في المملكة».

كما أضاف: «من خلال هذا المتجر الفاخر، نقدم لهم تجربة فريدة لاكتشاف أحدث تقنياتنا وابتكاراتنا والتفاعل معها بشكل مباشر».

من بين الضيوف البارزين في حفل الافتتاح كانت الفنانة زينة عماد، التي أضفت لمسة سحرية على الأجواء. حضورها كان بمثابة تجسيد لكيفية تفاعل HONOR مع الإبداع في مختلف المجالات. تفاعلت زينة مع الحضور بحماس، مشيدة بمنتجات HONOR الجديدة، وتحدثت عن تجربتها الشخصية مع أحدث تقنيات العلامة الرائدة. أضافت زينة بوجودها طابعًا خاصًا للحدث، مما عزز من مكانة HONOR ليس فقط بين عشاق التكنولوجيا، ولكن أيضًا في عالم الترفيه والفن.

قالت زينة عماد: «أنا في غاية السعادة للمشاركة في هذا الحدث والاحتفال بافتتاح متجر HONOR الراقي». كما أضافت «من الرائع أن نرى كيف تعيد العلامة التجارية تعريف تجربتنا مع التكنولوجيا، خاصة في مجال الإبداع الذي أعيش فيه. HONOR هي مثال للابتكار، وأنا فخورة بأن أكون هنا لحضور هذه اللحظة المميزة».

افتتح متجر HONOR الراقي أبوابه بأجواء احتفالية وعروض حصرية لا تُفوّت! يمكن للزوار الاستمتاع بخصم 15% على جميع منتجات HONOR من 24 حتى 30 أبريل. وتشمل المفاجآت أيضًا استبدالًا مجانيًّا لواقي الشاشة لجميع هواتف HONOR الذكية والأجهزة اللوحية، من 24 أبريل وحتى 23 مايو.