وقعت شركة «سينوبك» الصينية، اتفاق مشروع مشترك مع وحدة تابعة لشركة «أرامكو» السعودية لتشغيل الموانئ ونقل النفط الخام وخدمات أخرى. ويبلغ رأسمال المشروع المشترك نحو 3.95 مليار دولار.وفي أبريل الجاري، اتفقت «أرامكو» السعودية مع شركة «سينوبك» الصينية على تعزيز توسعة مخطط لها في مصفاة «ياسرف»، المشروع المشترك بين الشركتين في ينبع، مما يدعم سعي الشركة الطموح لزيادة حضورها بقطاع البتروكيماويات.ووقعت «أرامكو» اتفاقية إطارية مع الشركة الصينية للبترول والكيماويات «سينوبك» وشركة «ينبع أرامكو سينوبك للتكرير» (ياسرف) تستهدف تعزيز الدراسات الهندسية لتطوير مجمع بتروكيماويات متكامل في ياسرف. ويشمل المشروع «إدخال وحدة بتروكيميائية متطورة، ووحدة تكسير بخارية كبيرة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنوياً، ومجمع للعطريات بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً مع المشتقات اللاحقة والمتكاملة التي ترتبط بها في مجمع ياسرف الحالي» بحسب بيان صادر عن أرامكو.