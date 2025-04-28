اافتُتح المنتدى السعودي للإحصاء في يومه الأول، الذي عُقد برعاية وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم، بجلستين حواريتين، بمشاركة عددٍ من المسؤولين وصناع القرار والمهتمين في القطاع الإحصائي.وتناولت الجلسة الحوارية الأولى في المنتدى بعنوان «دور الإحصاءات في رسم السياسات واتخاذ القرار»، بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، أثر التعاون والتكامل بين المكاتب الإحصائية الوطنية والجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ القرار، وتعزيز الأثر التنموي، ومدى أهمية المؤشرات الإحصائية لقياس نجاح السياسات ومواءمتها مع المستهدفات الوطنية، إضافة إلى أهمية البيانات الإحصائية كركيزة أساسية في صياغة السياسات العامة، واتخاذ القرارات وتحديد الأولويات الوطنية.فيما خُصصت الجلسة الحوارية الثانية لمناقشة المنهجيات والممارسات الإحصائية الدولية، التي شارك فيها رئيس الهيئة العامة للإحصاء، وعدد من رؤساء المكاتب الإحصائية، وممثلو المنظمات الدولية، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين، حيث ناقش المشاركون أهمية المعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة عالمياً، وتوحيد المنهجيات؛ لضمان قابلية المقارنة بين الدول، ودور التقنيات الحديثة في تطوير المنهجيات الإحصائية، إضافة إلى مناقشة التحديات في الممارسات الإحصائية وضمان الموثوقية والشفافية في الإحصاءات الرسمية.يذكر أن المنتدى السعودي للإحصاء سيواصل جلساته المتخصصة في القطاع الإحصائي ليتناول عدداً من المواضيع، مثل: الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية، ودور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية، والتكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، وذلك في إطار سعي المنتدى إلى تحقيق أهدافه في تطوير منظومة إحصائية وطنية متكاملة، تدعم صناعة القرار وتحقق أهداف التنمية المستدامة.